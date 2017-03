Een kolonie stichten op een nieuwe planeet is niet gemakkelijk. Hoewel er planeten in overvloed zijn in het heelal, lijkt het toch niet zo simpel om een goede locatie te vinden. Dat ontdekken we in de nieuwe Mass Effect: Andromeda-trailer.

Volgens jouw technische assistent Suvi is er meer nodig dan een planeet met water en natuurlijke mineralen. Om als kolonie succesvol te kunnen overleven is er nog noodzaak Helium-3, ijs en element Zero. In de Helius-cluster zijn er zeven planeten gevonden die voldoen aan deze eisen. Verder onderzoek is echter nog nodig zodat de mensheid geen spijt zal krijgen van jouw keuze. In bovenstaande trailer worden deze toekomstige werelden even kort toegelicht door Suvi. Welke planeet zullen julie als eerste koloniseren?