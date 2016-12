Aan Dishonored werkten heel wat bekende (stem)acteurs mee waaronder Susan Sarandon, Michael Madsen en Chloë Grace Moretz. Blijkt nu echter dat ook Carrie Fisher te horen zou zijn geweest in de game, als easter egg.

In de game hoor je haar namelijk als stadsaankondiger, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Zij die de game gespeeld hebben, herinneren zich vast dat je altijd mannelijke stemmen te horen kreeg die door de luidsprekers schalden. Als je er echter in slaagde het mannelijk personage uit te schakelen tijdens je missie rond het uitschakelen van de Lord Regent, dan werd die stem vervangen door die van een vrouw, namelijk Carrie Fisher.

Het is Dishonored-producer Harvey Smith die ons daar via Twitter attent op maakt. In bovenstaande video zie je alvast hoe dat in zijn werk gaat.