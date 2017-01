Als er een MMO is waar we stiekem toch wel iets meer naar uitkijken dan andere, dan is dat zeker Conan Exiles.

In deze nieuwe video tonen de makers ons hoe we nederzettingen, dorpen en steden kunnen bouwen in de wereld van Conan.

“They say that home is where your heart is, but in ‘Conan Exiles’ home is where you keep the hearts of your enemies,” zegt Joel Bylos, creative director bij Funcom.

Op 31 januari gaat deze veelbelovende open-world survival game in Early Access op pc, en in de lente van dit jaar zullen ook Xbox One-gamers de kans krijgen om via het Xbox One Game Preview-programma deze game onder handen te nemen.

In deze grimmige spelwereld zullen spelers er alles moeten aan doen om te overleven, beschuttingen en beschermingen te bouwen en te overheersen. Dit alles zowel aleen of in multiplayer op publieke of private servers.

Wat dat bouwen en craften, en waarom niet het vernietigen van andere spelers hun bouwwerken, zoal kan inhouden, dat zie je dus in deze gloednieuwe video.