Op de voorbije E3 kondigden ontwikkelaar Firaxis en uitgever 2K hun XCOM 2: War of the Chosen aan, een gloednieuwe uitbreiding voor een van de beste turn based games van het moment, namelijk XCOM 2.

War of the Chosen is trouwens de grootste expansion ooit in de geschiedenis van de saga, en twee keer zo groot dan eender welke eerder verschenen uitbreiding in het XCOM-universum.

Vorige week stelde het team ons voor aan een nieuwe unit, genaamd de Skirmisher, en vandaag maken we kennis met een andere killer, namelijk de Warlock.

XCOM 2: War of the Chosen brengt drie nieuwe facties, namelijk de Reapers, Skirmishers en Templars. Elk van deze facties heeft zijn eigen unieke abilities en overtuigingen. Naast nieuwe Hero-classes bevat de uitbreiding ook nieuwe omgevingen en missies.