De maand maart staat voor de deur en dus is het tijd om uit te kijken naar de Xbox Games with Gold die Xbox-gamers volgende maand aan hun collectie kunnen toevoegen. Dit uiteraard op voorwaarde dat ze een Xbox Live Gold-abonnement hebben.

Ook nu weer kunnen ze uitkijken naar twee Xbox One- en twee Xbox 360-games, waarbij deze laatste via de backwards compatibiliteitsmodus ook op Xbox One kunnen gespeeld worden.

• Layers of Fear: Available from March 1-31 on Xbox One

• Evolve Ultimate Edition: Available from March 16-April 15 on Xbox One

• Borderlands 2: Available from March 1-15 on Xbox 360 & Xbox One

• Heavy Weapon: Available from March 16-31 on Xbox 360 & Xbox One

We zijn eveneens benieuwd welke titels PlayStation-gamers volgende maand mogen verwachten.