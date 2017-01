Het moet van Medal of Honor geleden zijn dat we in een videogame nog eens in ware doodsverachting de stranden in Normandië hebben kunnen bestormen. Wat ons betreft nog steeds een van de meest epische scenes in een videogame ooit.

Dankzij de WW2 FPS Days of War kunnen we dat moment nog eens herbeleven, deels als eerbetoon aan de film Saving Private Ryan (volgens de makers) en deels natuurlijk opdat wij er met zijn allen opnieuw van kunnen genieten. Kijk maar eens in de video hoe het er aan toegaat...

Ontwikkelaar Driven Arts is fan van titels als Day of Defeat, Medal of Honor, Call of Duty 2 en Wolfenstein Enemy Territory, en wil met Days of War dan ook graag een eerbetoon afleveren.

Days of War kiest voor de klassieke aanpak van het WW2 shooter genre en herintroduceert snelle vuurgevechten gaande van twaalf tot en met 32 spelers op een map.

Naast de launch in Steams Early Access kondigt het team achter de game ook de epische honderd spelersgevechten aan op Omaha Beach. Al moeten we hier aan toevoegen dat deze feature nog volop in ontwikkeling is, en nog niet in het basispakket van de game zit. Lead designer Lee Snodgrass zegt hierover het volgende: “We love tight competitive gameplay more than anyone, but World War 2 was defined by its massive battles and invasions, and we want to bring that experience to Days of War with 100 player combat”.

Het eerste zogenaamde "100-player-battle weekend-event" zou beschikbaar worden op Steam tussen 3 en 5 februari. Om deze mijlpaal te vieren zal het team via zijn Facebook- en Twitterpagina honderd Steam-keys wegschenken.