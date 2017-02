Wat Battlefield 1 mogen we aannemen dat jullie deze kennen. De French Can Can daarentegen zal misschien een woordje uitleg nodig hebben. Het is een speciale opvoering die heel populair is in de iconische Moulin Rouge in Parijs. Al 126 jaar staan daar dagelijks tientallen knappe danseressen topless op het podium met hun beentjes te zwieren op het podium.

Wanneer een creatieve ziel op het idee komt om een mash up te maken van Battlefield 1 en de French Can Can, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen. Waarom? Omdat het leuk is om te zien wat creatieve geesten allemaal aankunnen met de mogelijkheden die hen door de spellenmakers geboden worden.

Kort samengevat komt het er dus op neer dat Okay Productions uit acht uur aan gameplay materiaal op de proppen kwam met het bovenstaande filmpje. Een filmpje bestaande uit gameplay uit Battlefield 1 gemonteerd op de muziek van de French Can Can.

"Over 8 hours of recorded footage and over 500 unique clips all in a 2 minute video."

Aangezien de nakende uitbreiding, getiteld They Shall Not Pass, Franse troepen en omgevingen introduceert, is dit filmpje trouwens heel gepast.

Genoeg gepraat nu, sit back, relax en geniet van dit must see-filmpje.

PS: Moest je trouwens plots zin krijgen om zelf met je benen te zwieren, zet dan tafels en stoelen aan de kant...