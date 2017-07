Laat ons eerlijk zijn, bij zijn release zo'n tien jaar geleden behoorde Assassin's Creed zeker tot het mooiste wat we op dat moment op onze consoles konden spelen. De game schitterde op Xbox 360 en PlayStation 3, en kon heel wat gamers bekoren. Binnenkort verschijnt de nieuwste telg in de serie, genaamd Origins (ook op Xbox One X) en die zal er nog straffer uitzien.

Maar wat als we terug zouden reizen in de tijd, en Assassin's Creed zou verschenen zijn in 1998 op PlayStation 1? Hoe zou de game er dan uitzien en klinken?

YouTuber 98Demake keerde terug in de tijd en postte een video van een game die verdacht veel weg heeft van Assassin's Creed. Maar wacht eens even, bij nader inzien is dit Assassin's Creed, maar dan in een PS1-jasje...