Naast de standaard game krijg je er ook nog eens de uitbreidingen Fractured Worlds en Motörhead: Through the Ages bij in deze Victor Vran: Overkill Edition. Deze verschijnt zowel digitaal als fysiek op PlayStation 4, Xbox One en Windows PC. De fysieke distributie van de game is trouwens in handen van THQNordic.

Haemimont Games en Wired Productions voegen er nog aan toe dat de uitbreiding Motörhead: Through the Ages ons meeneemt voor een wilde toer doorheen de wereld van de luidste band ter wereld. En aangezien deze expansion werd ontwikkeld en samengesteld in samenwerking met de drie leden van de wereldberoemde band kunnen we ons aan het een en het ander verwachten.

De trailer geeft ons alvast een idee... (beluisteren zonder oordopjes).