Expeditions: Viking is de sequel op Logic Artists’ PC debuut Expeditions: Conquistador. In Expeditions: Viking kruip je in de huid van het (ambitieuze) stamhoofd van een modaal Noors dorpje.

Aan jou om handels- en vredesverdragen te sluiten te sluiten met je buren, of hun dorpen botweg te plunderen, de zeven wereldzeeën te bevaren op zoek naar nieuwe handelsopportuniteiten, of gewoon de brutale veroveraar te spelen.

Het is aan jou om je eigen geschiedenis te schrijven, in inkt of in bloed...