Veel actie in nieuwe filmtrailer Star Wars: The Last Jedi

Veel actie in de nieuwe trailer van de film Star Wars: The Last Jedi, het vervolg op Star Wars: The Force Awakens. De beelden doen ook blijken dat het getouwtrek tussen de light en de dark side van de Force een belangrijke rol zal spelen.

Star Wars- en scifi-fans moeten nog even wachten, want de film zal op 15 december in de Belgische bioscoopzalen te zien zijn. Het is nog even wennen, zo'n jaarlijkse Star Wars-film, maar persoonlijk kijk ik er wel weer naar uit. Jullie?