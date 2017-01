Het voorbije weekend kon iedereen die dat wilde gratis aan de slag met al de beschikbare heroes uit Blizzards pc-exclusieve MOBA Heroes of the Storm. Binnenkort kunnen we daar nog een extra held, heldin in dit geval aan toevoegen, namelijk Valeera.

Blizzard heeft namelijk een zogenaamde preview trailer vrijgegeven waarin we kennismaken met dit nieuwe, en voor heel wat spelers bekende, speelbare personage. Naast wat nieuwe content, waarin ook wat skins, kunnen we dus weldra aan de slag met Valeera.

Valeera, die er best cool uitziet in haar armor en met haar dubbele zwaarden, is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Door gebruik te maken vaan haar speciale skills zoals Vanish, waarmee ze tijdelijk onzichtbaar is en verrassend dodelijk kan uithalen, of Sinister Strike, Blade Flurry en Eviscerate waarmee ze van dichtbij heel wat schade kan aanrichten, is ze een stevige aanwinst voor je team. Wordt het haar te heet onder de voeten, dan kan ze zich snel uit de voeten maken in een rookwolk dankzij haar Cloak of Shadows, of diezelfde rook gebruiken om haar tegenstanders in verwarring te brengen met Smoke Bomb.

Daarnaast toont de trailer extra skins voor Valeera waaronder Master Valeera en Demon Hunter Valeera, maar ook nieuwe skins voor andere personages zoals Lunar Li-Ming en Monkey King Samuro. Op het einde van de trailer gunt Blizzard ons nog een blik op de Nimbus, Felsaber en Lunar Rooster mounts.