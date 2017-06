Ubisoft heeft een pak games op de planning staan, gaande van South Park: The Fractured but Whole tot Far Cry 5. En de rest? Wel, dat zie je in bovenstaande trailer waarin ook CEO Yves Guillemot een rol vertolkt.

De persconferentie van Ubisoft kan je live volgen op maandag 12 juni vanaf 22 uur. Ook wij zijn erbij!