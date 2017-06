Wie fan is van de Tropico-franchise mag in zijn handen wrijven, want Tropico 6 werd aangekondigd.

Uitgever Kalypso Media maakte vandaag bekend dat we Tropico 6 in 2018 mogen verwachten voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Helaas ontbreken verdere details. Wie weet komt de uitgever tijdens de E3-beurs met nieuwigheden over de boeg.