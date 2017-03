Spelers die de discipline hebben om het hoofdverhaal eventjes naast zich neer te leggen, zullen beloond worden in het verdere verloop van de game. Zo kan je op sommige planeten neerdalen met je ruimteschip om de bevolking te helpen. De trailer bijvoorbeeld speelt zich af op de planeet Elaaden die wordt geteisterd door droogte en extreme hitte. Als de levenskwaliteit er toeneemt door jou toedoen, dan zullen de inwoners je toelaten een buitenpost te stichten.

Door het spelen van deze zijmissies zullen er Viability-punten kunnen worden gescoord. Met deze punten kan je de Nexus van extra upgrades voorzien. Hoe moderner deze centrale hub wordt, hoe meer mensen uit hun diepe slaap zullen ontwaken. De voordelen voor Ryder en zijn team zijn volledig afhankelijk van welke soort mensen jij ontwaakt. Kies jij voor het wekken van een handelaar zodat je betere prijzen verkrijgt of eerder voor de wetenschapper die gestoorde wapens in elkaar knutselt? The choice is yours...