Gisteren hebben Electronic Arts Inc. en Lucasfilm Ltd. aangekondigd dat Star Wars Battlefront II wereldwijd wordt uitgebracht op 17 november 2017. Voortbordurend op de basis van baanbrekende graphics en authenticiteit van de originele Star Wars Battlefront, creëren DICE, Motive en Criterion samen één van de meest complete Star Wars-games tot nu toe. Star Wars Battlefront II stelt spelers in staat om het onvertelde verhaal te beleven van een speciale Imperial elite-eenheid in een gloednieuwe singleplayer-campagne. Daarnaast kunnen ze een First Order TIE Fighter besturen tijdens intense luchtgevechten in de ruimte en als grondsoldaten of iconische heroes/villains, zoals Yoda en Darth Maul, spelen tijdens epische multiplayergevechten in alle drie de Star Wars-tijdperken.

Naast de gloednieuwe singleplayer-campagne transformeert het team van DICE de multiplayer van het spel tot het ultieme Star Wars-strijdtoneel. Met modes voor maximaal 40 spelers voert Star Wars Battlefront II de fans door talloze iconische locaties uit alle drie de tijdperken: prequel, classic en new trilogy, inclusief nieuwe in-game locaties zoals de bladerdaken van de jungle op Yavin 4, de ruimtehavenstad Mos Eisley en Starkiller Base. Spelers kunnen kiezen uit diverse land- en luchtvoertuigen om de reis van hun eigen held te bepalen met configureerbare personage-ontwikkeling voor heroes, villains, soldaten en starfighters.

Ook ruimtegevechten op galactische schaal, één van de meest gevraagde modi door fans, worden tot leven gebracht in Star Wars Battlefront II. Criterion, dat een rijke geschiedenis heeft als het aankomt op het creëren van de snelste en meest intuïtieve voertuigen ooit vertoond in videogames, heeft de ruimtegevechten helemaal opnieuw opgebouwd met verfijnde besturing, wapens en aanpassingsmogelijkheden. Spelers kunnen achter de stuurknuppel kruipen van de meest iconische schepen in het heelal waarmee ze zigzaggen tussen asteroïdevelden en door imperial dock yards vliegen tijdens cruciale luchtgevechten.