The Division krijgt een gratis trial-versie. Voortaan kan iedereen het spel tot level acht spelen.

De trial laat je maximum zes uur losgehen in het desolate New York van de post-apocalyptische MMO. Binnen die zes uur kun je maximum tot level acht stijgen. Als je dan de volledige versie van het spel koopt, kun je jouw progressie gewoon meenemen.

De trial-versie is zowel op console als op pc beschikbaar. Vandaag verschijnt ook patch 1.6 en de nieuwe expansion The Last Stand. Daarin krijg je een nieuwe incursion en competitieve modus voorgeschoteld.