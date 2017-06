Je moet het de mannen en vrouwen van Respawn Entertainment meegeven. Ook al werd Titanfall 2 niet het commerciële succes waarop ze gehoopt hadden, deels omdat de game verscheen in de periode waarin Battefield 1 en Infinite Warfare het tegen mekaar opnamen, toch blijft de studio de spelers verwennen.

Respawn Entertainment en uitgever EA hebben immers een nieuwe portie DLC, de zesde al, op stapel staan voor hun first-person shooter Titanfall 2, genaamd The War Games. Via een nieuwe gameplay trailer maken we voor het eerst kennis met de inhoud van deze DLC.

The War Games, die trouwens gratis is, bevat een nieuwe general map en een nieuwe Livefire map. De eerste map, getiteld War games, neemt ons mee naar een druk bevolkte omgeving met winkels, torenhoge glazen wolkenkrabbers en straten die uitermate geschikt zijn voor Titan combat.

De nieuwe Livefire map, genaamd Traffic, wordt dan weer omschreven als een verweerde testsite met dichte begroeiïng die uitermate geschikt is als je volop gebruik wenst te maken van dekking.

Naast deze twee nieuwe mappen bevat de DLC ook een derde wapenslot voor de pilots, een nieuwe executie genaamd Shadow Boxing, de toevoeging van Titan Brawl en een nieuwe feature modus genaamd Free Agents.

Afronden doet Respawn Entertainment met balancing, nieuwe features en de nodige tweaks en updates.