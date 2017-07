Helaas gaat het niet om nieuwe reeksen, maar klagen mogen we alleszins niet doen. Zo krijgen we dit jaar nog Batman: The Enemy Within. De eerste aflevering van de vijf episodes durende game verschijnt al op 8 augustus. Niet enkel Bruce Wayne keert terug, ook The Joker maakt opnieuw zijn intrede en Riddler verwelkomen we maar al te graag.

Ook The Walking Dead keert terug in de vorm van een vierde seizoen: The Final Season. De game moet in de loop van 2018 verschijnen, al zijn er helaas niet veel andere details bekend.

Als laatste werd het langverwachte The Wolf Among Us 2 aangekondigd. De eerste game verscheen in 2014 en is een van de best onthaalde games uit Telltales bibliotheek. Een vervolg mocht dus zeker niet ontbreken. Ook hier moeten we helaas wachten tot volgend jaar.

In bovenstaande video spreken medewerkers van Telltale Games en stemacteurs uitgebreid over bovenstaande drie games. Kijken is aangeraden!