Het volgende hoofdstuk in de Tekken-franchise, Tekken 7, komt op 2 juni 2017 en dit op PlayStation 4, Xbox One en pc.

Tekken 7 voor thuisconsoles en pc representeert het neusje van de zalm op vlak van vechtspellenontwikkeling en steekt zelfs zijn arcadeversie voorbij door bijkomende balancing en finetuning, de introductie van een verhaalmodus, meer personages en de implementatie van een online toernooimodus.

Wanneer Tekken 7 op 2 juni 2017 verschijnt, zal de game beschikbaar zijn in verschillende edities om elke hardcore Tekken-fan en nieuwkomers te plezieren. Een overzicht:

De Tekken 7 Collector’s Edition (verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc); verzamelaars en hardcore TEKKEN-fans zullen blij zijn te horen dat er een Tekken 7 Collector’s Edition verschijnt, die de Deluxe Edition en Season Pass bevat, alsook een beeld (30 cm hoog en 45 cm breed) waarop Kazuya in een gevecht met Heihachi is afgebeeld, een speciale SteelBook en de officiële Tekken 7-soundtrack.

Tekken 7 Season Pass (verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc) biedt spelers toegang tot downloadbare content waaronder speciale personages, nieuwe stages, een nieuwe game mode, kostuum packs en een bonus 35-piece Metallic Costume Pack (exclusief voor de Season Pass). (Elk DLC pack kan ook apart worden aangekocht).

Tekken 7 (fysieke) Pre-order Bonus (verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc) bevat DLC-toegang tot Eliza, het bekende vampier personage die haar debuut wist te maken in Tekken Revolution.

Naast Eliza ontvangen digitale pre-orders via de Xbox Store een gratis exemplaar van Tekken 6 via backwards compatibility (verkrijgbaar als pre-order bonus via de Xbox Store vanaf 31 januari 2017).

De Tekken 7 Digital Deluxe Edition (verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc) bevat Tekken 7 en de Season Pass.

De PlayStation 4-versie heeft ook nog exclusieve content: legendarische kostuums uit Tekken 4 en Tekken 2 voor King, Xiaoyu en Jin alsook een Jukebox Mode (exclusieve game feature) waarin fans kunnen luisteren naar oude Tekken tracks en zelfs een eigen playlist van Tekken-muziek kunnen aanmaken om tijdens het spelen naar te luisteren.