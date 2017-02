Iedere schurk is de held van zijn eigen verhaal. Warner Bros. Interactive Entertainment en DC Entertainment hebben vandaag een nieuwe trailer uitgebracht die zich focust op het karakter van Superman en het achtergrondverhaal voor Injustice 2.

Spelers krijgen meer informatie over hoe Superman en zijn regime hun krachten opnieuw willen vergroten, om zo één van de grootste dreigingen ter aarde te worden. Het spel is vanaf 18 mei 2017 verkrijgbaar voor PlayStation 4 en Xbox One.