Tijdelijke events zijn momenteel hotter dan ooit. Overwatch doet het. Destiny doet het. Killing Floor 2 kon dus niet achterblijven. Daarom stoffen ze bij Tripwire Interactive The Summer Sideshow opnieuw af en vlammen ze het event vanaf morgen terug in de game.

The Summer Sideshow biedt Killing Floor 2-spelers enkele speciale modi, personages en beloningen. Zo zul je gedurende een maand de vijftig exclusieve cosmetische items kunnen bemachtigen door zombies te verpulveren. Een bebaarde vrouw, een creepy circusaapje; het zijn maar enkele voorbeelden van de bevreemdende personages die we te zien zullen krijgen. The Summer Sideshow is vanaf morgen beschikbaar op pc. Hoogtswaarschijlijk is dit ook het geval op de consoleversies van de game, al werd dat niet vermeld tijdens de PC Gaming-show.