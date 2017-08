Beginnend ontwikkelaar Imaginati kondigt verrassend Planet of the Apes: Last Frontier aan, een standalone cinematisch avonturenspel dat zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van het in 2014 verschenen Dawn of the Planet of the Apes, en het dit jaar verschenen War for the Planet of the Apes. De game zou nog deze herfst verschijnen, en dit op PS4, Xbox One en pc.