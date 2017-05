De oorlog in Vietnam vormde een bron van inspiratie voor filmmakers, seriemakers, artiesten en uiteraard spelontwikkelaars, getuige daarvan deze Rising Storm 2: Vietnam. We gaan de strijd aan met de VC in rijstvelden, tunnels, jungle, dorpjes en steden en doen alles om te overleven. De game bevat zelfs een achievement getiteld: "Welcome to the rice field motherfucker!".

Wat wij vooral onthouden uit die periode is de straffe muziek die er toen gemaakt werd. Denk maar aan de Rolling Stones hun Paint It, Black of de song die je hoort in deze launch trailer, namelijk In-A-Gadda-Da-Vida van Iron Butterfly.

Red Orchestra Series' take on Vietnam: 64-player MP matches; 16-player Skirmish; M16, M79, Hueys and Attack Helicopters; the AK, Double-Barrel Shotguns, Toe-Popper Mines, Tripwires, Tunnels and more. Brutal. Authentic. Gritty. Character customization. And napalm in the morning.

Misschien moeten we deze game alleen al voor de soundtrack in huis halen... Al moeten we er hier aan toevoegen dat de launch trailer wel degelijk werd opgemaakt met gameplay beelden, iets wat bij heel wat concurrenten toch niet het geval is. Bovendien zien de multiplayermogelijkheden er om duim en vingers bij af te lekken uit.

De game is vanaf vandaag beschikbaar, exclusief op pc, via Steam.