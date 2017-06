Met deze tropische temperaturen zouden we de Olympische Winterspelen van 2018 wel eens durven vergeten. Gelukkig zijn ze bij Ubisoft bij de pinken. Daar lanceren ze namelijk deze winter een nieuwe uitbreiding in het teken van de Winterspelen.

Steep: Road to the Olympics wordt de officiële game van de Olympische Winterspelen in PyeongChang 2018. Road to the Olympics wordt een uitbreiding voor Steep waarin spelers vanaf 5 december zullen worden uitgedaagd mee te doen aan de Olympische Winterspelen op PlayStation 4, Xbox One en pc.

In de uitbreiding kunnen spelers de Zuid-Koreaanse bergen verkennen terwijl ze het leven van een atleet op zich nemen. Daarbij zijn ook de bergen van Japan te ontdekken, waar uitzonderlijke omstandigheden voor unieke belevenissen zorgen. De uitbreiding omvat naast de gewone modi ook enkele erkende Olympische disciplines: afdaling, slopestyle, halfpipe, reuzenslalom, super G en big air. Het is nog wachten tot 5 december voor we met de uitbreiding aan de slag kunnen.