Square Enix maakt bekend dat Dissidia Final Fantasy NT begin 2018 in Europa en Noord-Amerika debuteert op het PlayStation 4. Deze teamgebaseerde brawler is ontwikkeld in samenwerking met de zeer ervaren vechtgamestudio Team NINJA van Koei Tecmo Games en plaatst legendarische helden en schurken uit de Final Fantasy-franchise tegenover elkaar in even epische als strategische teamgevechten.