De ontwikkelaar en uitgever van World of Warcraft, Blizzard Entertainment, voegde onlangs een nieuwe feature aan het spel toe. Deze toevoeging zal het mogelijk maken om je WoW-tokens in te wisselen voor extra Battle.net balance, meer speeltijd of in-game goud.

Het WoW-tokensysteem bestaat sinds 2015 en werd aan het spel toegevoegd om spelers enerzijds een legale manier te bieden om in-game goud te kopen met echt geld en/of een manier aan te bieden om je maandelijks abonnement van deze titel te verlengen. Vanaf nu voegen de makers er dus nog een extra mogelijkheid aan toe die het mogelijk maakt om deze speciale muntjes om te kunnen wisselen voor meer Battle.net-geld.

Met andere woorden, vanaf nu kan je dus je zuurverdiende geld in deze titel omzetten naar meer saldo, om dat op zijn beurt dan weer te gebruiken in StarCraft 2, Diablo 3, Heroes of the Storm, Hearthstone en Overwatch. Jezelf trakteren op een extraatje, zonder in je eigen buidel te moeten tasten is vanaf nu mogelijk.

Als laatste zouden we jullie kunnen uitleggen hoe je dit allemaal doet, maar het bedrijf was ons een stapje voor, want zij leggen alles uit in een filmpje.