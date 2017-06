Sinds de release van Watch Dogs 2 waren er vijf grote updates, maar het is echter nog niet gedaan, want op 4 juli komt er nog een. Deze uitbreiding voegt de nieuwe party-modus toe, die het mogelijk maakt om met vier spelers, in dezelfde sessie, samen te spelen.

Wie deze party modus inschakelt, zal samen met drie andere spelers, San Francisco onveilig kunnen maken. Dit kan je doen door vrij rond te lopen of gewoon door de gebruikelijk missies te voltooien, zoals: Bounties, Invasions, Loot Trucks, Races, Showdown Man Vs. Machine Robot en DedSec Virus events. Het enige minpuntje aan deze modus, is dat jij en je team niet samen in de ranglijst zal kunnen komen.

Buiten een nieuwe modus voegt deze update ook enkele verbeteringen aan deze titel toe die je spelervaring leuker zullen maken en zal je het korte tussenfilmpje bij het 3D-printen van wapens en/of gadgets kunnen overslaan. Naar aanleiding van Independence Day, op 4 juli, houden de makers de hele maand juli een in-game-evenement dat letterlijk zorgt voor vuurwerk en ook dat je paintballgeweer rode, witte en blauwe bolletjes zal kunnen afvuren.