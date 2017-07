In maart van vorig jaar kondigde Sony Interactive aan dat ze hun PlayStation Now streaming-service gingen uitbreiden met PS4-titels . Vandaag lost het bedrijf deze belofte in en voegt het 51 titels van de PlayStation 4 aan de service toe.

Voor de toevoeging van deze 51 games voor de PS4, waaronder Killzone Shadow Fall, Resogun, Farming Simulator 15, God of War III: Remastered, enzovoort, waren er al meer dan honderden spellen van de PS3 beschikbaar in de service. Dit maakt dat er nu in totaal meer dan 500 spellen beschikbaar zijn via PS Now.

Hoe de service juist in zijn werk gaat, vind je in bovenstaand filmpje of in de link bovenaan het artikel.