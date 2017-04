In de nieuwe trailer is 'Instigators' van Grace Potter te horen, een van de nummers op de soundtrack die voor DiRT 4 samengesteld is dankzij een exclusieve samenwerking met Globe, het in-house sync-team van Universal Music UK. Dankzij deze overeenkomst met Globe zullen in de game meer dan 40 gelicenseerde nummers te horen zijn die aansluiten op de unieke stijl en toon van DiRT, waaronder exclusieve nummers van artiesten als The Amazons, Sigma, Freak en Pretty Vicious, evenals nummers van The Chemical Brothers, Disclosure, Queens of the Stone Age en Bastille.



Met meer dan 50 kenmerkende offroad-voertuigen, van klassiekers tot moderne machines, daagt DiRT 4 je uit in rally, rallycross en landrush. De compleet nieuwe DiRT Academy brengt je de vaardigheden bij die nodig zijn om de top te bereiken, en geeft je daarnaast je eigen offroad-speeltuin.



Dankzij twee verschillende besturingsmodi, Gamer en Simulation, biedt DiRT 4 zowel diepgang als toegankelijkheid voor oude en nieuwe spelers van de franchise. Met het innovatieve Your Stage-systeem stelt de game je in staat om met een druk op de knop een nagenoeg oneindig aantal unieke rallybanen te maken. Your Stage biedt rally-spelers de gelegenheid om langere, meer technische banen te maken, terwijl nieuwkomers eenvoudigere, kortere banen kunnen maken om hun vaardigheden bij te schaven.