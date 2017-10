South Park: The Fractured But Whole launch trailer

The Boyz Are Back In Town! De grappigste bende uit videospellenland, de vuilbekkende, grappende en grollende bonte verzameling kids uit South Park onder leiding van niemand minder dan Cartman, keert (eindelijk) terug voor een nieuw avontuur.

Deze keer geen ridders, elfen of orcs en trollen maar heuse superhelden! We hebben er even moeten op wachten, en de game werd verscheidene keren uitgesteld, maar het resultaat mag er zijn. De makers blijven ook nu trouw aan de serie en wat je op televisie ziet en hoort, dat zie en hoor je ook in de videogame. Maar deze keer staat niet Cartman aan het hoofd van de bende, maar jijzelf! Kan jij dit stelletje ongeregeld de baas, of laat ook jij je principes varen en geniet je luid gierend van je eigen protten (tot grote ergernis van je familie en vrienden...)