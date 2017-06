Hoewel er nooit een precieze releasedatum bekend was, werd er vandaag een video gepubliceerd waarin het uitstel van Shenmue 3 bekend werd gemaakt. Project Director Yu Suzuki vertelt in bovenstaande trailer dat we Shenmue 3 in de tweede helft van 2018 mogen verwachten.

Door nieuwe technologieën botst de studio op nieuwe mogelijkheden, waardoor de game groter en mooier wordt dan de studio oorspronkelijk voor ogen had. Meer details worden later deze maand bekendgemaakt.