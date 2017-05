Het was al een tijdje geweten dat Funcom's MMORPG The Secret World een terugkeer zou kennen als free-to-play, dit onder de noemer Secret World Legends. Enkel een releasedatum hadden we nog tegoed, tot vandaag.

Vandaag kunnen we ook dat mysterie van de baan helpen. Funcom deelt immers mee dat Secret World Legends op 26 juni opnieuw in de schijnwerpers zal staan om fans en nieuwkomers aangenaam te verrassen.

In 2012 lanceerde Funcom een MMORPG getiteld The Secret World, een horrorgame die zich afspeelde in een hedendaagse setting, ons meenam naar bestaande wereldsteden als Londen en Tokyo. De verhaallijnen waren gebaseerd op mythes en urban legends die ons naar de diepste krochten van de onderwereld voerden.

Dit deed je voor een van de beschikbare facties, zijnde de Illuminati, Dragon of de Templars. De game had heel wat potentieel maar kon het niet echt opnemen tegen de concurrenten, en het in die tijd onklopbare World of Warcraft en zijn vele klonen.