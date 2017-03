De Britse ontwikkelaar Firesprite, herrezen uit de assen van SCE Studio Liverpool neemt ons met deze huiveringwekkende titel mee naar het jaar 2521, naar de verste uithoeken van het heelal, en dit aan boord van een wetenschappelijk onderzoeksruimteschip genaamd The Persistence.

Wanneer het schip arriveert in de buurt van een stervende ster, zo'n 17,000 lichtjaren verwijderd van de aarde, vindt er net een gruwelijk incident plaats waarbij een flink deel van de bemanning muteert...

Terwijl The Persistence steeds dieper en verder meegezogen wordt in de zwaartekracht van de stervende ster, neemt de boordcomputer IRIS de touwtjes in handen en haalt ze de weinige overlevenden uit hun cryoslaap.

Uiteraard ben jij een van die overlevenden...

“Stealth Horror is a perfect match for VR. Not only for the sense of presence that virtual reality brings, but also for the natural control head tracking offers. Sneaking around and hiding behind cover; it’s second nature in VR to just lean round or peek over cover to gain the advantage,” zegt lead designer Alex Moore.

Het leuke aan deze game is dat je vrienden je kunnen helpen door met hun smartphone of tablet een verbinding te maken met de game. Zo kunnen ze de boordcomputer van het schip hacken. Eens ze in het systeem zitten kunnen ze deuren controleren, vijanden bevriezen of afleiden, valkuilen onschadelijk maken en items verzamelen die de VR-speler kunnen helpen.

Er is echter een addertje onder het gras. Soms kunnen de tablet- of smartphonespelers een beloning verdienen als jij sterft. Heb jij vrienden die je kan, durft of wil vertrouwen aan boord van dit schip?