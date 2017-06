Wij mochten vorige week hands-on met Elex in hartje Londen. Over onze ervaring met deze verrassende game die het beste uit Mad Max, Fallout, Mass Effect en genregenoten combineert lees je alles om 14u00, wanneer het embargo vervalt.

Ondertussen delen THQ Nordic en ontwikkelaar Piranha Bytes, die we kennen van de Gothic en Risen-series, mee dat hun aanstormende science-fantasy, open wereld actie-RPG ELEX op 17 oktober in de rekken ligt. Dit voor PlayStation 4, Xbox One en Windows PC.

Om hun woorden kracht bij te zetten serveren ze ons alvast een gloednieuwe cinematic trailer.