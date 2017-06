Een van de games die ons op E3 niet kon bekoren was deze Rogue Trooper Redux, een remake van het in 2006 verschenen Rogue Trooper.

De game werd op alle niveau's aangepast voor de hedendaagse consoles, en verschijnt nog in 2017 op PS4, pc en Xbox One. Er staat ook een versie op stapel voor de Nintendo Switch, maar die zal later verschijnen.

Zo werden onder andere de modellen, omgevingen en textures van een nieuw jasje voorzien, werd de muziek onder handen genomen en kreeg ook de gameplay de nodige tweaks.

Wat dat zoal betekent voor de gameplay, dat vertellen de makers je zelf in deze van commentaar voorziene gameplay trailer.