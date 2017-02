Een van de betere, meer indrukwekkende en must have games voor je VR-headset is toch wel CRYteks Robinson: The Journey . Na een eerdere release op PlayStation VR kunnen vanaf vandaag ook de gamers met een Oculus Rift-headset aan de slag met deze prehistorische titel.

Vond je het programma Walking with Dinosaurs altijd al indrukwekkend en droomde je er van om zelf tussen de dino's te kunnen rennen (voor je leven), dan zal je meer dan aangenaam verrast zijn met wat je te wachten staat.

In Robinson: The Journey treed je in de voetsporen van Robin, een jongen die werd achtergelaten op een planeet in een ver zonnestelsel. Deze planeet biedt spelers een levendige en kleurrijke wereld aan, die helemaal tot hun beschikking staat.



Natuurlijk is het maar de vraag hoe de lokale fauna en flora tegenover indringers, jij dus, staat...