Het was een hele tijd stil rond Rime, een game die in eerste instantie werd voorgesteld op Gamescom in 2013. Onze collega's bij IGN pakken nu echter uit met de re-reveal van deze intrigerende titel.

Ontwikkelaar Tequila Works omschrijft het spel als een single-player puzzle adventure waarin vooral exploratie centraal staat. Het verhaal begint simpel: je speelt als een jongetje dat na een schipbreuk aanspoelt op de kust van een mysterieus eiland. Elementen als tijd, licht, geluid en dieren lijken een grote rol te spelen in deze kleurrijke wereld. Visueel is Rime nog steeds bloedmooi te noemen en die overlap van een soort ICO met wat Wind Waker en The Last Guardian kunnen we zeker smaken.

Misschien wel het grootste nieuws is echter dat de game in mei zowel zal verschijnen op pc, PlayStation 4 als de Switch. Lijkt ons toch al een boeiende titel om een nieuwe console mee af te trappen voor Nintendo. Benieuwd hoe deze titel zal uitpakken.