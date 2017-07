Tijdens de D23 Expo-persconferentie kregen we buiten trailers over Star Wars en Marvel ook eentje over Kingdom Hearts III voor de kiezen. Hierin lieten de makers ons weten dat je de wereld van Toy Story zal moeten redden.

In de nieuwe trailer rond Kingdom Hearts III tonen de makers ons, buiten nooit eerder vertoonde gameplay-beelden, ook de nieuwe wereld van Toy Story. In deze wereld zijn alle mensen op een mysterieuze wijze verdwenen en zal je dit raadsel alleen maar kunnen ontrafelen door samen te werken met Woody en Buzz Lightyear. Na Big Hero Six en Tangled is dit al de derde wereld die Square Enix voor dit derde deel onthult.

Verder liet de zeer enthousiaste producent van de game, Tetsuya Nomura weten dat als je de komende tijd Kingdom Hearts Union Cross speelt, je beloond zal worden met een wel heel speciale medaille. Tot wanneer deze periode loopt is onduidelijk, snel zijn is dus de boodschap.

Kingdom Hearts III verschijnt ergens in 2018 voor Xbox One en PS4.

Heb je liever de gamplay-trailer zonder overlappende tekst? Check dan zeker onderstaand filmpje.