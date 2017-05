In 1999 verscheen Epic Games' Unreal Tournament, en in 1999, inderdaad hetzelfde jaar, verscheen Quake III Arena. Met de komst van het breedbandinternet in Vlaanderen zouden deze twee games een zware invloed hebben op mijn gamer zijn.

Uren, dagen, weken, maanden, jaren was ik in de ban van beide games. Mijn modem draaide overuren, mijn bed herkende me soms niet meer en in het belang van Clan-wars, rankings op Clanbase en trainingen moesten de afwas en het onderhoud van de tuin tijd ruimen.

Persoonlijk kijk ik dan ook reikhalzend uit naar de release van Quake Champions, een game die als ze het goed aanpakken, misschien wel een nieuwe standaard kan zetten én de concurrentie zal aankunnen met die andere niet te negeren klepper Overwatch.

Al zal ik dan eerst moeten investeren in een goede gaming pc, want jammer genoeg verschijnt Quake Champions alleen op pc. Maar als er één reden is om wat centen te investeren, dan kan dat wel eens deze nieuwe Quake-titel zijn.