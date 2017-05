Een heerlijke motorcross game waarin we over hobbels knotsen, spectaculaire jumps uithalen, door de modder en het stoef ploegen, en op het scherp van de snee racen tegen onze concurrenten, daar hebben we al een tijdje heel erg veel zin in. Dat stevige grunge, nu metal, punk of stevige rock het geheel compleet maken, is dan de kers op de taart voor ons.