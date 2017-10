EIN-DE-LIJK! Na lang wachten is Japans ontwikkelaar Polyphony Digital er eindelijk in geslaagd om een nieuwe Gran Turismo af te leveren.

De ontwikkeling heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want de game werd talloze keren uitgesteld. Vandaag is het echter dé dag, want Gran Turismo Sport ligt sinds vandaag in de winkelrekken. De lancering mag uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan, dus publiceerde Sony een trailer die je klaar moet maken voor de echte strijd.