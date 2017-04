In PAYDAY 2 is het de bedoeling dat je - samen met drie andere spelers - banken overvalt en met zoveel mogelijk cash aan de haal gaat. Op Steam konden zowel het eerste als het tweede deel op redelijk veel succes rekenen. Dat je binnenkort PAYDAY 2 in handheld mode zou kunnen spelen, lijkt me een mooi vooruitzicht. Benieuwd hoe de game zal uitpakken en of er nieuwe zaken zullen worden toegevoegd.

Get paid to be the bad guys in the intense four-player co-op action game PAYDAY 2. Open the vault on #NintendoSwitch later this year. pic.twitter.com/GIFMAjT1LW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 12 april 2017