Twintig jaar geleden, na de overwinning van de mensheid tegen de Omnics, was er nog steeds geen verbetering in het co-bestaan tussen mensen en Omnics. Er waren plannen om een nieuwe thuis te bouwen voor de Omnics in Londen, maar deze plannen zijn nooit uitgevoerd.

Zeven jaar geleden viel een extremistische groep Omnics, Null Sector, King’s Row aan. Dit zou wel eens het begin kunnen zijn van een nieuwe oorlog tussen mensen en Omnics. Strike Commander Morrison (Soldier 76) beslist om een team naar Londen te sturen om dit conflict op te lossen. Dit team bestaat uit veteranen Torbjörn Lindholm en Reinhardt Wilhelm, kadet Lena Oxton (Tracer) die op haar eerste missie gaat met Overwatch en natuurlijk medisch expert Angela Ziegler (Mercy). Dit is kort uitgelegd het verhaal achter het Uprising-event.

Tijdens het event is er, zoals met elk event, een nieuwe brawl beschikbaar in de arcade. Deze is voor Uprising, net zoals bij halloween een PvE-brawl waar je robots moet vernietigen, om de gijzelaars te bevrijden van de extremistische organisatie, Null Sector. Terwijl je tegen robots aan het vechten bent zal je ook instructies krijgen van Strike Commander Morrison, Captain Ana Amari en Blackwatch-leider Gabriel Reyes (Reaper). Je hebt deze keer echter twee opties. De ene waar je de gamemode speelt met het hierboven aangehaalde team, de andere waar je met elke hero kan spelen. Ook bestaan er deze keer vier moeilijkheidsgraden in plaats van drie.

De skins van dit event dateren, net zoals de gebeurtenissen zelf, van zeven jaar geleden. Zo zijn er skins als Blackwatch Genji en McCree, Talon Widowmaker, en Overwatch agent skins voor het team dat Londen gaat redden, maar ook Null Sector-skins voor Bastion en Orisa. Naast de skins zijn er ook tal van nieuwe emotes, highlight intro’s en victory poses beschikbaar.

Naast het Uprising-event voerde Blizzard ook veranderingen door voor Lucio, Orisa en de Eichenwald-map die al even op de PTR stonden.