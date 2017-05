De nieuwe kaart heet Horizon Lunar Colony en zal ons wat meer inzicht geven in het leven van Winston, de reusachtige, maar schattige gorilla. Zoals de naam doet vermoeden speelt het geheel zich af op de maan. Volgens Blizzard zullen we heel wat zaken kunnen ontdekken over de voormalige bewoners van de basis. Blizzard omschrijft de map als volgt: "Horizon Lunar Colony is an Assault map set in a scientific base on the moon. Built as a first step towards humanity's renewed exploration of space, the colony’s goal was to examine the effects of prolonged extraterrestrial habitation—on human and ape alike. The scientists’ research proved incredibly promising...until, suddenly, all contact and communications with the base were lost."

Zoals we dat van Blizzard gewoon zijn, is de map niet louter een nieuwe speelkaart. Samen met de komst van Horizon Lunar Colony zullen we ongetwijfeld heel wat hints krijgen naar nieuwe zijverhalen of zelfs personages. We mogen namelijk niet vergeten dat in de teaser van gisteren nog een tweede testobject, naast Winston, vermist wordt... Wanneer de map exact verschijnt, is op dit moment niet geweten.