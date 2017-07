Nadat spelers in de eerste video’s de besneeuwde landen van Ranzaar en het heilige land Shazamaar te zien kregen, verkent Cutter Slade dit keer de zompige moerassen van Okasankaar. Je kunt de avonturen van onze held volgen via zijn laatste missieverslagen.

Outcast - Second Contact is de complete remake van de cultgame Outcast voor de PlayStation 4, Xbox One en PC. Het origineel was een ware pionier in het action-adventure genre en plaatste spelers voor het eerst in de videogamegeschiedenis in een open 3D-wereld. De game won destijds meer dan 100 awards, waaronder adventure game van het jaar.

Jij bent Cutter Slade, een elitesoldaat met een sterk karakter die naar een verre planeet wordt gestuurd om de aarde te redden. Trek door een geweldige wereld waarin wetenschap en magie met elkaar versmelten, verken exotische steden, strijd tegen formidabele vijanden en ontrafel de geheimen van een geavanceerde beschaving. In een levende wereld met een eigen ecosysteem moet je de juiste keuzes maken, terwijl het lot van twee universums op je schouders rust.

Outcast – Second Contact verschijnt dit najaar voor de PlayStation®4, Xbox One en pc.

