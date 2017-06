Bigben en ontwikkelstudio Appeal hebben de tweede aflevering uitgebracht van de "Adelpha Series"-video’s die je mee op reis nemen door de wereld van Outcast. Outcast: Second Contact, de remake van het legendarische (en Belgische) Outcast (1999), verschijnt dit najaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Nadat Cutter Slade in de eerste aflevering de besneeuwde landen van Ranzaar bezocht, vertrekt hij nu naar een veel heter en vochtiger deel van Adelpha. Shamazaar staat bekend om zijn tempels en is een heilig land voor de bewoners van deze buitenaardse planeet. Je kunt de avonturen van onze held volgen via zijn laatste missieverslagen.

Jij bent Cutter Slade, een elitesoldaat met een sterk karakter die naar een verre planeet wordt gestuurd om de aarde te redden. Trek door een geweldige wereld waarin wetenschap en magie met elkaar versmelten, verken exotische steden, strijd tegen formidabele vijanden en ontrafel de geheimen van een geavanceerde beschaving. In een levende wereld met een eigen ecosysteem moet je de juiste keuzes maken, terwijl het lot van twee universums op je schouders rust.