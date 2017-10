Ontmasker de seriemoordenaar in Hidden Agenda's launch trailer

Ontwikkelaar Supermassive Games zegt je niets? Misschien ken je dan wel de filmische horrortitel Until Dawn, ontwikkeld door Supermassive Games, of de PS VR-horrortitel Until Dawn: Rush of Blood? Als ik nu je aandacht heb, en je bent liefhebber van het horrorgenre, dan moet je zeker de psychologische thriller Hidden Agenda checken.

In Hidden Agenda volgen we de speurneus van Becky Marney, een openbare aanklager die er alles aan doet om een enigmatische seriemoordenaar, genaamd The Trapper te klissen. Net zoals in eerder games van Supermassive moet je ook hier soms bikkelharde keuzes maken die een invloed hebben op het verdere spelverloop en de uitkomst van de game.

Leuk is ook dat je deze PlayLink-titel maar liefst met zijn vijven kan spelen, gewoon door gebruik te maken van je smartphones. Elke speler moet dan zijn eigen opdracht tot een goed einde zien te brengen. En op het einde hopen dat de puzzelstukjes in mekaar vallen, of... de seriemoordenaar kan ontsnappen en wie weet, een nieuw slachtoffer maakt.

Kan jij daar mee leven?