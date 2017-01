Ontwikkelaar Spiral House, bekend van Little Big Planet en MotorStorm, en uitgever Maximum Games, bekend van Farming Simulator 17, en binnenkort ook van Styx: Shards of Darkness, onthullen vandaag het verhaal rond hun nieuwste action adventure spel, Troll and I in een spannende trailer. Hoewel de game pas bij ons in Europa, zowel digitaal als via een fysiek verkooppunt verschijnt op 24 maart, gunnen ze ons nu alvast een voorsmaakje.