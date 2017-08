Voor ons lijkt het logisch: elk jaar opnieuw verschijnt er een nieuwe Call of Duty-titel, en elk jaar opnieuw schrijven we er een review over. Idem voor jullie, en zeker de fans. Elk jaar opnieuw ligt er een nieuwe Call of Duty-game in de rekken, en elk jaar halen de fans hem blindelings in huis....

Maar hebben we ons eigenlijk ooit afgevraagd hoe de serie tot stand gekomen is? Waarom en hoe deze in al die jaren is uitgegroeid tot een legendarische franchise die niet meer weg te denken is uit gamermiddens. Een franchise die nu ook meer en meer zijn stempel drukt op het esportsgebeuren. En zo zijn er nog een aantal onbeantwoorde vragen.

De CODocumentary, een 93-minuten durende feature documentaire gemaakt door de Brit Jonathan Beales, belicht al de facetten van Call of Duty. Van het prille begin tot het moment waarop de serie een van de allergrootste franchise blockbusters ooit geworden is.

“One of the biggest challenges making the film was encapsulating a 15 year timeline into 93 minutes,” zegt producer Jonathan Beales. “I was very fortunate to work with a lot of great people whose input and contribution really helped make this happen. It’s a rich story of evolution told through the eyes of games developers, fans, industry experts and professional players."

Vanaf 19 september 2017 is de documentair verkrijgbaar.